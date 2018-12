Restauratiedossier voor Sint-Eustachiuskerk wordt dit jaar nog ingediend “Toch zetten kosten de gemeente financieel op de helling”, zegt burgemeester Claes Tom Van de Weyer

14 december 2018

17u35 0 Scherpenheuvel-Zichem Nog dit jaar wordt bij Onroerend Erfgoed het restauratiedossier ingediend voor de Sint-Eustachiuskerk in Zichem. Toch ziet burgemeester Manu Claes (CD&V) het somber in. “Eerst zijn grote instandhoudingswerken nodig in 2020. Dat kost ons twee miljoen. De zorg voor de kerk zet de financiële stabiliteit van de gemeente op de helling.”

De 14de eeuwse dorpskerk heeft heel wat kleine reparaties ondergaan. In 2009 werd de klokkentoren van binnenuit verstevigd met betonnen kolommen, een werk dat de gemeente zelf financierde. Het ijzerzandsteen aan de gevel begint intussen te verpulveren. Een jaar geleden vielen brokstukjes van de zuidelijke kapel. Dat deel van de kerk is nog steeds afgesloten voor publiek. Sinds september hangen rond de toren opvangbakken tegen vallende stenen.

Zienderogen gaat de kerk achteruit, maar nog dit jaar is het restauratiedossier eindelijk klaar om in te dienen bij Onroerend Erfgoed. Dan is het nog jaren wachten op subsidie, maar intussen zijn dringende instandhoudingswerken nodig. “De muren moeten behandeld worden met een beschermend product”, zegt Claes. “De kerk wordt in steigers opgetrokken. Waardevolle kunstvoorwerpen moeten in veiligheid worden gebracht, waaronder het oudst bewaarde glasraam van de Nederlanden uit 1398. Pas wanneer de stabiliteit en veiligheid van het gebouw gegarandeerd is, kan het eigenlijke restauratiedossier opstarten.”

Deze voorbereidende werken alleen zouden 5,2 miljoen euro kosten en starten misschien in 2020. “Twee miljoen daarvan komt op onze schouders, maar dan moet de eigenlijke restauratie nog beginnen. Die gaat nog eens acht miljoen kosten”, zegt Claes, die zwijmelt bij de gedachte aan zulke bedragen.

Scherpenheuvel-Zichem is bezig met uit een financieel dal te klauteren. 36,421 miljoen schulden moet de stad nog aflossen, zo’n 4 miljoen per jaar. Donderdagavond op de laatste gemeenteraad maakte schepen van Financiën Inne Pauwels (CD&V) dit cijfer bekend.

“De voorbije legislatuur hebben we budgettair heel wat inspanningen geleverd om onze schuldenlast af te bouwen, maar die zouden weer teniet gedaan worden als we miljoenen in de kerk van Zichem moeten steken”, zegt Claes nu. “Ons meerjarenplan wordt erdoor gehypothekeerd. Door de restauratiekosten alleen dreigen we de komende legislatuur zelfs geen enkele investering te kunnen doen in wegen of gebouwen zonder weer in een schuldenput te zakken.”

Voor de reparatiewerken vraagt de kerkfabriek nu Vlaamse subsidies aan. “Liefst nog voor het einde van dit jaar, want vanaf 2019 verandert de regeling en moet de gemeente allicht 40% van de werken bijleggen in plaats van 20%”, zegt Claes. “Tegelijk stuur ik een brief naar Vlaams minister van Erfgoed Geert Bourgeois. We willen met hem bespreken welke middelen Vlaanderen ons nog kan geven.”

“Als de stad zelf twee miljoen moet bijleggen mag geen enkel putje meer zitten in de straten, want dat krijgen ze zelf niet meer dicht”, zegt Leo Lemmens van de kerkfabriek. “Toch geloof ik dat er bijkomende middelen zijn voor de kerk. We denken bijvoorbeeld aan een publieke crowdfunding.”