Record van Kerstmarathon met 20 minuten verbeterd 32 deelnemers liepen mee in Zichemsveld op tweede kerstdag Tom Van de Weyer

08 januari 2019

11u08 0 Scherpenheuvel-Zichem De tweede editie van de Kerstmarathon bracht 32 lopers uit heel België op de been. Op 26 december was er geen tijd om te bekomen van het kerstdiner. De deelnemers liepen rondjes van 5,2 kilometer door het ijzige Zichemsveld, rondom de basiliek, met De Vlaspit als finish. Winnaar werd Bart Geldof in een scherpe tijd van 2 uur, 48 minuten en 6 seconden. “Hiermee is het parcoursrecord van vorig jaar verbroken met maar liefst twintig minuten”, zegt organisator Gerry Vermeylen van Sharp Running Events.

Ultraloper Vermeylen begon in 2015 met kleinschalige marathons te organiseren in Scherpenheuvel. De volgende afspraak van Sharp Running Events is op zondag 14 april in Aarschot. Dan staat de Osschotse zesurenloop op het programma aan het sportcentrum Demervallei. Voor het eerst zal je er ook een volledige marathon kunnen afleggen. Info en inschrijvingen op sharprunningevents@gmail.com.