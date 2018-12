Record ‘langste prei’ scherpgesteld Geert Mertens

23 december 2018

13u42 0

2,46 centimeter. Zoveel mat de langste prei tijdens de jaarlijkse ‘langste en dikste prei-verkiezing’ van café ‘t Snuitje-Stips aan de Voort in Testelt. Een record want niemand heeft ooit zo’n lange kunnen op tafel leggen. In totaal 33 mensen namen deel aan de jaarlijkse verkiezing. Wat er in petto was voor de winnaars? Eeuwige roem in het café en voor alle deelnemers was er een kerstbloemstukje, gemaakt door schoondochter Linda van café-uitbaters Maurice Theys en Sylvina ‘Vin’ Willems.

De traditie gaat ondertussen al dertig jaar mee. Destijds is ze ontstaan toen twee stamgasten aan de toog van het café aan het discussiëren waren wie nu wel de langste prei had. “Ik heb toen gezegd: breng ze mee, dan kunnen we ze meten”, lacht Maurice. De traditie was geboren.

Vaste deelnemer Willy Hermans kon de langste prei voorleggen. “Ook vorig jaar was ik de winnaar met 2,16 centimeter én het jaar voordien ook”, zegt hij. “Het is echt wel uitzonderlijk dat de prei zo lang wordt en eigenlijk heb ik er niets speciaal voor gedaan... Het is een goed ‘poorjaar’ geweest.” Willy won afgetekend. De prei van zijn dichtste concurrent, Karl en Sarah, mat 2,1 meter. Op de derde plaats eindigde Jokke Saliën met 1,89 meter.

Er was ook een prijs voor de dikste prei. Pierre Nobels kon er eentje van 29,8 centimeter voorleggen. Hij won nipt van zijn zoon Stefan die er eentje van 28 centimeter had. “Er mag geen sprietje vuiligheid langs staan of ik pak mijn hark en ik doe het weg”, vertelt Pierre. “Nu met de dikste heb ik er altijd voor gezorgd dat er losse grond was. Op die manier kon de prei het beste groeien. Wat voor mest ik gebruik? Gedroogde koeienmest en magnesiumkalk.”

Het was niet de eerste keer dat Pierre won. “Neen, vorig jaar was ik tweede maar het jaar daarvoor kon ik ook de dikste voorleggen.” Op de derde plaats van de dikste prei eindigde Serge Plu. Hij had een prei van 25,5 centimeter dikte. Voor de winnaars is er eeuwige roem in het café weggelegd.