Raadslid Rob Jacquemyn (68) overleden MAN ACHTER DEN EGGER VERLIEST STRIJD TEGEN SLEPENDE ZIEKTE TOM VAN DE WEYER

29 mei 2018

02u57 0 Scherpenheuvel-Zichem Gemeenteraadslid Rob Jacquemyn (68) is zondagochtend overleden. Als schepen legde hij de basis voor de dorpskernen en de ontmoetingscentra in de deelgemeenten. "Zijn grootste realisatie is ontmoetingscentrum Den Egger, onze eigen Ancienne Belgique", zeggen collega's.

Jacquemyn overleed aan een slepende ziekte. Hij bleef ongehuwd en had geen kinderen. De laatste maanden was hij steeds vaker afwezig in de gemeenteraad. Jacquemyn zetelde 35 jaar onafgebroken voor CVP, later CD&V, in de gemeenteraad van Scherpenheuvel-Zichem. Hij was 18 jaar schepen, waarvan twaalf jaar schepen van Openbare werken. "Zijn beroepservaring als architect en sterke technische dossierkennis maakten hem een topper in de politiek", zegt burgemeester en partijgenoot Manu Claes (CD&V).





Den Egger

"Rob was een zwijgzame man, maar een werker", weet raadslid Marc Decat (Open Vld). "In 2001 hebben wij samen de bouw van een groot cultuurcentrum voorgesteld aan het schepencollege. Ik was schepen van Cultuur, hij van Openbare Werken. Hij nam zijn goede vriend en collega-architect Zjef Vanuytsel in de arm om de plannen voor Den Egger te tekenen. Samen zijn we naar voorbeelden gaan kijken, zoals de AB in Brussel. Hij had een fenomenaal bouwtechnisch oog. Den Egger is zonder twijfel zijn grootste realisatie."





In de periode tussen 2001 en 2013 zette Jacquemyn zijn schouders onder de vernieuwing van alle dorpskernen, nieuwe fietspaden en de bouw van de ontmoetingscentra in de deelgemeenten: De Hemmekens in Zichem, de Cayberg in Keiberg en De Keyt in Messelbroek. Daarnaast legde hij de basis van de herinrichting van de Noorder- en Zuidervest bij de Basiliek.





"Hij bouwde aan de toekomst, maar hechtte ook groot belang aan de geschiedenis van onze historische gebouwen", zegt Francis Tielens van Erfgoed Scherpenheuvel. "Jacquemyn nam de verkommerde Maagdentoren in Zichem onder zijn vleugels, die in 2006 deels was ingestort. Dit complexe dossier lag hem na aan het hart. Hij maakte de restauratie en openstelling mogelijk van het monument."





Kermis

Claes prijst Jacquemyn als een volkse man, eenvoudig en rechtuit in zijn omgang met mensen. "De kermis van Scherpenheuvel heeft hij tot een volksfeest gemaakt, waarbij ook de lokale middenstand werd betrokken. Vorig jaar werd Scherpenheuvel door de foorkramers uitgeroepen tot meest kermisvriendelijke stad van België. Dit hebben we vooral te danken aan de inzet van Rob."





Het overlijden van Jacquemyn heeft geen gevolgen voor de lijstvorming van CD&V voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Zijn opvolger in de raad wordt in juni aangewezen. Voor de gemeenteraad komende donderdag wordt een minuut stilte gehouden.





De afscheidplechtigheid van Rob Jacquemyn vindt aanstaande zaterdag plaats om 10.30 uur in de basiliek van Scherpenheuvel.