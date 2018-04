Provincie breidt aanbod groepspaankopen uit met isolatie voor gevels 25 april 2018

02u49 0 Scherpenheuvel-Zichem De provincie lanceert een nieuwe campagne groepsaankopen voor de isolatie van woningen.

"Vorig jaar zijn we begonnen met de groepsaankopen te promoten voor zonnepanelen, de isolatie van daken en zoldervloer", zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. "Dit jaar breiden we ons aanbod uit naar de gevels. Je kan nu ook muurisolatie laten zetten en vanaf juni dubbele ramen."





Roefs gaf de aanzet door in een woning in Messelbroek isolatieschuim in de spouwmuren te spuiten. In 2017 kreeg de provincie 4.157 aanvragen en werden ruim 500 werken uitgevoerd of gepland. "We hadden gehoopt op 2.000 realisaties, maar stilaan bereiken we de bevolking via infoavonden en onze klimaatmobiel."





"44% van de CO²-uitstoot in Vlaams-Brabant komt van woningen die niet energiezuinig zijn. Met de groepsaankopen willen en bij de bevolking de drempel wegnemen om energiebesparende investeringen te doen aan hun huis. Hiermee besparen ze op hun energiefactuur en evolueren we naar een klimaatneutrale provincie."





"Wie meedoet, hoeft zelf geen prijzen te vergelijken. Onze vier partners Pajopower, 3Wplus, IGO en De Kringwinkel zorgen voor de screening van de aannemers. Dit jaar werken we met 20 lokale aannemers en installateurs. De klant krijgt een professionele dienstverlening, een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit en bovendien stimuleren we op deze manier de lokale economie."





Meer info op www.vlaamsbrabant.be/groepsaankopen.be.