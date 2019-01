Primeur voor centrum Scherpenheuvel: woonwijk Ten Heuvel mag kunstgalerie verwelkomen Verrassende eerste invulling voor handelsruimte Tom Van de Weyer

19 januari 2019

20u27 0 Scherpenheuvel-Zichem Kunstgalerie ‘Art of Happiness’ opent dit voorjaar in de nieuwe woonwijk Ten Heuvel aan de Basilieklaan de deuren. Je kan er schilderijen op maat kopen en er zullen tentoonstellingen en vernissages doorgaan, een primeur voor het centrum van Scherpenheuvel.

Galerijhouder Indra Allaert uit Leuven begon in augustus met haar project ‘Art of Happiness’ op het Karabiniersplein in Brussel. “Aanvankelijk verkocht ik alleen werken van Theo Broeren, maar intussen heb ik enkele andere kunstenaars verzameld die passen in mijn concept van kleurrijke, vrolijke kunst. Ik zocht een bijkomende locatie in Leuven, maar de prijzen zijn er erg duur. Toen viel mijn blik op Ten Heuvel in Scherpenheuvel. De huurprijs is aanvaardbaar én het is bovendien een erg betekenisvolle plek voor mij, vooral dankzij de vlakbij liggende basiliek.”

Eind maart is de opening gepland. In de galerie zijn kunstwerken te zien van Pascale Van Eycken, Olivier Messas, de Nederlanders Theo Broeren en Lee-Anne van den Brand, en de Franse Sandrine Langlade. Je kan ze kopen, maar je kan ook kunst op maat bestellen, voor de decoratie van je woning. Allaert geeft ook advies voor schilderijen in cafés, hotels en restaurants. Geregeld zullen er exposities doorgaan van andere jonge kunstenaars. De galerie zal open zijn van donderdag tot en met zaterdag, van 10 tot 18 uur. “Als het een hoogdag is in Scherpenheuvel zal ik ook open doen. Ik hoop de bezoekers van de basiliek naar hier te lokken”, aldus Allaert.

Het poortgebouw Basil, waar de galerie komt, wordt eind maart opgeleverd. Er zijn nog vier andere commerciële panden beschikbaar. Die zijn allen verkocht, maar hebben nog geen invulling. Basil bestaat uit drie lofts en 17 appartementen. Ze zijn allemaal verkocht. In april kunnen de bewoners er hun intrek in nemen.

Inmiddels zijn de graafwerken begonnen voor de ondergrondse parking van Ten Heuvel. Er komen ongeveer 224 parkeerplaatsen. 160 ervan zijn voorbehouden aan de bewoners van de wijk. 64 plaatsen worden apart beschikbaar gesteld voor het publiek. De inrit voor deze betalende parking komt aan de August Nihoulstraat. Het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem evalueert nog of ze deze parking zal huren of kopen van ontwikkelaar Colbuild. Een andere mogelijkheid is dat Cobuild zelf de uitbating op zich neemt. In de loop van dit jaar zou hierover meer duidelijkheid moeten komen.

Er er is nog meer immokoorts: ‘Fideel’, de tweede van zeven woonblokken, staat in de steigers en de voorbereidingen zijn begonnen voor ‘Eden’, de derde blok. De officiële verkoop van de 31 appartementen start op donderdag 21 februari. Immokantoren Lissens en Structura geven die avond een infosessie voor kandidaat-kopers om 19 uur in GC Den Egger.