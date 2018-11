Prattenborgstraat al zes avonden zonder verlichting In het donker gebeurden twee ongelukken Tom Van de Weyer

27 november 2018

De Prattenborgstraat en het Prattenborgplein zitten al zes avonden zonder straatverlichting. “Dit is zorgelijk, want de straat is een drukke doorgang met veel verkeer”, zegt burgemeester Manu Claes (CD&V). “De oorzaak van de panne is niet bekend. Netbeheerder Eandis had mij gezegd dat het nog enkele dagen zou duren voor het probleem opgelost raakt. Zaterdag liet ik paaltjes met knipperlichten zetten aan weerskanten van de weg.”

Desondanks gebeurden er s’ avonds twee ongevallen. Vrijdag raakte een vrouw gewond toen ze aangereden werd op het zebrapad op het kruispunt met de August Nihoulstraat. Maandag botste een auto tegen de seinpaal van de brandweerkazerne. “Hij moest uitwijken voor een wagen die uit de Koningin Astridstraat kwam. Beide bestuurders hadden nauwelijks zicht, want het is hier balkdonker”, zegt een buurtbewoner. “De brandweerkazerne biedt hulp door haar lichten boven de poorten aan te steken. Zo is de straat nog een beetje zichtbaar.” De geramde seinpaal werd weggehaald en wordt allicht vervangen door een nieuwe. Eandis was dinsdag druk in de weer aan de verlichtingspalen, maar bij het vallen van de avond bleef het donker in de straat.