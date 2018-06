Pop-upijsbar in schaduw basiliek 30 juni 2018

Deze zomer kan je ijsjes eten in de schaduw van de basiliek. De ijsbar La Collina opent morgen op het Albertusplein, in de voormalige Angelus. Initiatiefnemers Diego Vinagre en Charlie Claes hebben al zes jaar het ijssalon Decadenza Gelateria op het Ladeuzeplein in Leuven. "We draaien er op volle toeren en zochten een bijkomende afzet voor onze ijsmachine", zegt het echtpaar. "We wonen nu twee jaar terug in Scherpenheuvel, waar Charlie is opgegroeid. Met de eigenaar van het vroegere restaurant Angelus kregen we een akkoord om het pand voor korte tijd te huren. We hebben negen smaken, waaronder een Scherpenheuvelse variant: peiperneutenijs. Het is gemaakt van de peiperneuten van de kraampjes." De ijsbar is enkel open in juli, augustus en september, elke dag van 14 tot 20 uur. (VDWT)