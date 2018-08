Politie schrijft boetes uit 10 augustus 2018

02u35 0

Naar aanleiding van wegenwerken in het centrum van Scherpenheuvel-Zichem werd een omleiding voorzien. Op dinsdag 7 augustus, de eerste dag van de werken, wees de politie er talrijke bestuurders op dat ze andere bestuurders in gevaar brachten door een verbod te negeren. Vanaf woensdag ging de politie echter over tot het verbaliseren van de overtreders.





In Scherpenheuvel-Zichem wordt het kruispunt van de Prattenborgstraat en de August Nihoulstraat heraangelegd. De werken zijn gestart op 7 augustus en duren tot 7 september '18.





Het verkeer komende uit de rijrichting van Diest wordt omgeleid via de Groenstraat, het verkeer rijdende in de richting van Diest wordt omgeleid via de Frans Smeyerstraat. Om een vlotte en veilige verkeersafwikkeling mogelijk te maken werden beide straten gedeeltelijk éénrichting.





Dit wordt onder andere aangeduid met het verkeersbord "C1. Verboden richting voor iedere bestuurder".





Het negeren van dit verkeersbord betekent een direct gevaar voor de andere weggebruikers. Dit is een verkeersovertreding van de derde graad en kan worden bekeurd met een onmiddellijke inning van euro 174,00. (KBG)