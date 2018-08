Poging tot inbraak 16 augustus 2018

02u34 0

In een woning in de Pannestraat te Scherpenheuvel-Zichem heeft men maandagvoormiddag rond 11 uur een poging tot inbraak vastgesteld. De daders pleegden braak aan de achterdeur, maar slaagden er niet in om de woning te betreden. (KBG)