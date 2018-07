Plan 'Poort Scherpenheuvel' goedgekeurd BESTUUR HOOPT BEGIN 2019 MET WERKEN TE KUNNEN BEGINNEN TOM VAN DE WEYER

14 juli 2018

02u31 1 Scherpenheuvel-Zichem Vlaams minister Joke Schauvliege keurde het inrichtingsplan goed voor de 'Poort Scherpenheuvel'. De bedevaartstad wordt de onthaalzone tot het Merodegebied, met een vernieuwde parking en bewegwijzerde wandelroutes. Het project kost 1,38 miljoen euro.

"De bezoekers van Scherpenheuvel komen hoofdzakelijk voor de basiliek, al is de gemeente ook een doorgang voor recreanten die de weide omgeving van het Merodegebied verkennen", aldus Schauvliege. "Om die duizenden fietsers en wandelaars comfortabel te ontvangen zijn dringend enkele ingrepen nodig."





Vorig jaar werd het project 'Poort Averbode' al afgerond door de VLM (Vlaamse Landmaatschappij). De Lekdreef en het plein voor de abdij van Averbode werden in een nieuw jasje gestoken. Nu zijn Scherpenheuvel en deelgemeente Zichem aan de beurt. Het plan bevat drie delen: de parking van de Mariahal wordt heraangelegd, in Zichem komt een erfgoedwandeling en enkele verbindingswegen voor voetgangers worden opgewaardeerd.





Plaats voor 250 wagens

De huidige parking op een boogscheut van de basiliek is een haast braakliggende vlakte, verscholen tussen hoge bomen. Ze moet omgebouwd worden tot een onthaalpunt met afgebakende plaatsen. "Eindelijk krijgen we groen licht voor de parking. Er moet nu een aanbesteding gebeuren. We hopen misschien nog dit jaar een aannemer te vinden, en te starten in het voorjaar van 2019", zegt burgmeester Manu Claes (CD&V). "Er komt plaats voor zo'n 250 wagens. Het wordt een landschapsparking met een nieuwe ondergrond en veel groen. De populieren verdwijnen zodat je uitzicht hebt op de groene heuvels achter de Spordel. Het voetvalveld van de KWB zit niet in het plan. Het blijft nog zeker tot 2023 liggen. De kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw, die eigenaar is van de parking, draagt de kosten voor de heraanleg."





Erfgoedwandeling

De gemeente bekostigt de 200.000 euro aan omgevingswerken in het centrum van Zichem. Daar komt een erfgoedwandeling langs de bezienswaardigheden: de Maagdentoren, de molen, de kerk en de Demerbroeken. Langs de route komen beplanting, banken en infoborden.





Het plan voorziet ook mogelijkheden voor wie de basiliek te voet wil bezoeken of Scherpenheuvel als startpunt gebruikt voor een wandeltocht. Zeven routes krijgen een nieuwe aankleding. Waar nodig worden nieuwe wandelverbindingen aangelegd en bestaande paden verbeterd.





Drukkere verkeerswegen worden zo veel mogelijk vermeden in de route. Los van de beide Merodepoorten is Interleuven in april begonnen om vier pelgrimswegen naar Scherpenheuvel opnieuw open te stellen. In de loop van volgende zomer worden de wegwijzers geplaatst.