Parking achter Mariahal krijgt 180 plaatsen Tom Van de Weyer

25 november 2018

16u27 0 Scherpenheuvel-Zichem De parking achter de Mariahal wordt in het voorjaar van 2019 heraangelegd. Bij de opening van het bedevaartseizoen in mei moeten de eerste 52 van de 180 plaatsen beschikbaar zijn. Voor de basiliek komt een grote fietsenstalling.

Het hellend terrein aan de Spordel, tussen het voetbalveld van de KWB en de Mariahal dient al generaties als willekeurige parkeergelegenheid voor wie naar het centrum of de basiliek komt. Regelmatig moesten de oneffenheden in het grind gedempt worden. In het voorjaar zal de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) er eindelijk 180 afgebakende plaatsen leggen met verharde ondergrond.

“Het project kost 1,37 miljoen, 92.000 euro meer dan gepland”, zegt schepen van Openbare werken Marleen Van Meeuwen (CD&V). “Uit 14 kandidaten koos de VLM de aannemer Stratica, die het laagste bestek had opgemaakt, 681.000 euro.”

“De VLM neemt 70% van de kosten voor haar rekening. De overige 30% wordt verdeeld onder de kerkfabriek (eigenaar van de parking), en de gemeente, die op de openbare weg aan weerskanten voor een voetpad zal zorgen. Hiervoor trekken wij 26.000 euro uit, 8.900 euro meer dan voorzien”, aldus Van Meeuwen.

De heraanleg gebeurt in twee fases. Op het veld aan de Spordel komt een deel voor 52 plaatsen dat aansluit op het paadje naar de lagere school. Deze parking kan gebruikt worden voor bezoekers aan de school. Er komen hoogstambomen omheen. Tegen mei 2019 moet dit deel toegankelijk zijn. Daarna is de grote vlakte aan de beurt voor nog eens 128 plaatsen. De helling van steenpuin wordt afgegraven, de hoge populieren naast het voetbalveld worden gerooid tot een weiland. Dit werk zou pas over een jaar beginnen.

De parking krijgt slechts drie verlichtingspunten en geen fietsenstalling. “De parking is onbewaakt. Niemand zal er graag een dure fiets achterlaten”, aldus Van Meeuwen. Voor de basiliek komt wel een grote fietsenstalling. Eindelijk, want tijdens het hoogseizoen plaatsen fietsers hun rijtuig rijen dik tegen de basiliek, tegen bomen of zelfs de gevels van handelszaken, tot ergernis van uitbaters. Een precieze locatie voor die stalling is nog niet gekozen.

De parking maakt deel uit van het project ‘Poort Scherpenheuvel’. Het Merodegebied, waartoe Scherpenheuvel-Zichem behoort, wordt door de VLM opgewaardeerd voor dagrecreatie. Naast de vernieuwing van de parking worden zeven trage wegen naar de bedevaartstad opengemaakt en er komt ook een erfgoedwandeling in Zichem.