Parkeervakken uitgesteld tot najaar 12 mei 2018

De nieuwe parkeervakken in het centrum van Schoonderbuken komen er pas tegen het einde van dit jaar. Het beurtelings parkeren in de Houwaartstraat blijft voorlopig nog gelden. Dit voorjaar zou het beurtelings parkeren worden afgeschaft. Aan weerszijden van de straat worden vaste parkeervakken geschilderd. De bedoeling van het geschrankt parkeren is om de snelheid in de straat te doen dalen. Rond deze tijd had er een proefopstelling met stippen moeten staan. "De belijning is uitgesteld tot het najaar", zegt schepen van Verkeer en Mobiliteit Nico Bergmans (Open Vld).





"Onze mobiliteitsambtenaar heeft een andere job gevonden. Uit de werfreserve kiezen we een nieuwe kandidaat. Over een maand kan hij of zij beginnen. Er is nog geen firma aangeduid die de belijning zal uitvoeren." Intussen is de opstelling van de vakken lichtjes gewijzigd, na vragen en bedenkingen van bewoners. De drie vakken pal op het kruispunt met de Valvoortstraat worden geschrapt. "Onze technische dienst is ter plaatse geweest en merkte dat de plaatsen te nipt waren ingerekend om het verkeer vlot te laten passeren", aldus Bergmans.





(VDWT)