Paaseierenworp op de Maagdentoren 27 maart 2018

De vzw Maagdentoren organiseert een paaseierenworp op paasmaandag 2 april, van 14 tot 18.30 uur.





Op het terrein rond de Maagdentoren aan de Steenweg Diest zullen vliegende klokken paaseieren rondstrooien voor kinderen in drie leeftijdcategorieën: van 3 tot en met 5 jaar, 6 tot en met 9, 10 tot en met 12 en 13 tot en met 15 jaar. Binnen elke leeftijdsgroep is er een mooie prijs te winnen. De hoofdprijs die alle deelnemers kunnen winnen is een segway (elektrisch aangedreven voertuig voor één persoon).





De vzw zorgt doorlopend voor hapjes en tapjes. De toegang is gratis. Iedereen is welkom. Meer info op de Facebookpagina van de Maagdentoren. (VDWT)