Overstekende man in rolstoel aangereden 25 januari 2018

Een man in een elektrische rolstoel is dinsdagnamiddag gebotst met een auto op de Eduard Robeynslaan te Diest. De man in de rolstoel, een 34-jarige man uit Diest, stak de rijbaan over op het zebrapad. De bestuurder van de auto, een 74-jarige man uit Scherpenheuvel-Zichem, had hem niet opgemerkt en reed hem aan op het zebrapad. De man in de rolstoel raakte gewond en werd overgebracht naar het algemeen ziekenhuis te Diest voor verzorging. (KBG)