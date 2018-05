Ossen grazen in Demerbroeken 01 juni 2018

In de Demerbroeken lopen vier ossen rond. Natuurpunt heeft ze losgelaten nabij de vogelkijkhut 'De Kuilen'. Natuurpunt heeft recent 22 hectare grond bijgekocht. Het gebied gaat dienen voor begrazing. "In de Demerbroeken lopen al zo'n 40 koeien rond. Zij moeten het natuurlijk evenwicht in de beemden terugbrengen", zegt Bram Cannaerts van Natuurpunt. Vogels, vlinders en sprinkhanen die in dit gebied leven, zullen weer opduiken."





"De vier nieuwe grazers zijn Schotse Gallowayrunderen. Ze zijn zelfredzaam in de stugge moerasvegetatie. Ze hebben een zacht karakter, dus storen ze wandelaars niet. Er wordt een doorwaadplaats aangelegd op de leigracht en er komen twee veeroosters op de wandelwegen. Deze werken worden gefinancierd door het Europese natuurherstelproject 'Life Hageland' en IKEA." (VDWT)