Opvanghuis schroeft aantal plaatsen terug naar zeven OCMW schrapt 211.000 euro budget voor verbouwingen Tom Van de Weyer

05 december 2018

10u22 0 Scherpenheuvel-Zichem Het OCMW van Scherpenheuvel-Zichem gaat het lokaal opvanginitiatief (LOI) in Testelt dan toch niet uitbreiden. “We hadden 211.000 euro reserve opgebouwd om het opvanghuis te renoveren, maar die investering wordt geschrapt uit het budget voor 2019”, zegt OCMW-voorzitter Marie-Jeanne Hendrickx. “We krijgen maar 25% van de Vlaamse toelage meer en mogen maximaal zeven mensen opvangen. We worden gedwongen om terug te schroeven, hoewel het vluchtelingenprobleem aanhoudt.”

Het opvanghuis in Ter Hoeve wordt al enkele jaren gebruikt en was één van de eerste LOI’s in Vlaams-Brabant. “We hadden het graag verbouwd om extra kamers te hebben. Dat was mogelijk in het schuurtje dat nu gebruikt wordt als fietsstalling en bergruimte”, zegt Hendrickx. “Hiervoor hadden we al een architect aangesproken en offertes opgevraagd. Er was een reserve van 211.000 euro voorzien. Maar voorbije zomer kregen we van de Vlaamse overheid bericht dat we 75% van de middelen voor de LOI moeten teruggeven. De verbouwing gaat niet door, want er blijft te weinig geld over.”

Het OCMW van Scherpenheuvel-Zichem heeft met Fedasil een overeenkomst om in de LOI specifiek kwetsbare vrouwen op te vangen en alleenstaande vrouwen met kinderen. “Het huis biedt plaats aan elf bewoners. We hadden de capaciteit nog willen optrekken, maar vanaf 1 januari mogen we maar zeven plaatsen meer aanbieden.”

Op dit moment verblijven in de LOI negen mensen: zeven volwassen vrouwen en twee kinderen. Het gaat om vluchtelingen die erkenning hebben gekregen. Ze worden geacht binnen de twee maanden de LOI te verlaten en een eigen onderkomen te vinden. “Sommige vrouwen vinden na twee weken al een vast verblijf dankzij familie, maar niet iedereen kan terugvallen op een uitgebreid netwerk”, zegt Hendrickx. “Het verloop in het huis is heel wisselend. Fedasil schenkt geen klare wijn, want we krijgen deze maand misschien nog mensen toegewezen. Als we na Nieuwjaar meer dan zeven bewoners hebben, zullen we voor de opvang van die mensen een andere oplossing moeten zoeken. Voor hetzelfde geld herziet Fedasil haar strategie en mogen we binnenkort weer elf mensen huisvesten. Het vluchtelingenprobleem is immers nog niet voorbij.”