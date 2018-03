Opvangcentrum Peeterskasteel sluit eind dit jaar 27 maart 2018

Het opvangcentrum voor vluchtelingen in het Peeterskasteel sluit eind dit jaar de deuren. Het centrum werd eind november 2015 geopend door Caritas, op initiatief van pastoor Luc Van Hilst en de vzw Parochiale Werken, die eigenaar is van het voormalige rusthuis. "Aanvankelijk was er veel wantrouwen, maar gaandeweg groeide er solidariteit met de vluchtelingen", zegt burgemeester Manu Claes (CD&V). "Vrijwilligers hebben zich ingezet om de vluchtelingen op te vangen. Velen wonen nu in de regio, gaan hier naar school en zijn verweven in ons verenigingsleven. In die twee en een half jaar waren er weinig incidenten." Momenteel verblijven er 148 vluchtelingen in het kasteel. Het centrum kende een groot verloop, maar had steeds een maximale bezetting. Wat er na de sluiting met het kasteel gebeurt, is nog onduidelijk. (VDWT)