Opvangcentrum in Peeterskasteel sluit in september 02 juni 2018

02u48 0 Scherpenheuvel-Zichem Het opvangcentrum voor vluchtelingen in het Peeterskasteel gaat dicht in september. Dat maakte Caritas bekend, de organisatie die instond voor de opvang. De gezinnen met kinderen verhuizen in de loop van augustus, om hen de kans te geven een andere school te zoeken. De andere bewoners vertrekken in september.

Waar de asielzoekers worden ondergebracht is nog niet bekend. "Caritas maakt voor Fedasil een dossier met alle informatie over het verblijf en begeleiding van de vluchtelingen", zegt burgemeester Manu Claes (CD&V). Het centrum in het Peeterskasteel, dat voorheen een rusthuis was, opende in november 2015 op initiatief van pastoor Luc Van Hilst. Het plan werd sceptisch onthaald, maar omwonenden en vrijwilligers kregen gaandeweg een goede band met de bewoners. De sluiting van het centrum stond al een tijd op handen. Een stil protest in mei om het alsnog open te houden mocht niet baten. 600 asielzoekers hebben er verbleven. Momenteel zijn er nog 160 bewoners, waarvan 70 minderjarig. Het gaat voornamelijk om jonge gezinnen. Ze zijn van 27 nationaliteiten.





De grootste groepen komen uit Afghanistan, Palestina, Rusland en Irak. (VDWT)