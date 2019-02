Opnieuw winterkermis in Scherpenheuvel Geert Mertens

24 februari 2019

13u01 0

Vanaf vrijdag 22 tot en met maandag 25 maart is het opnieuw carnavalkermis in Scherpenheuvel. Het gaat om een kleine kermis met zes attracties: auto-scooter, lunapark, kindermolen, viskraam, schietkraam en een frituur.

“De kermis staat opgesteld op de parking voor het stadhuis”, aldus burgemeester Manu Claes (CD&V). “Op zaterdagnamiddag verhuizen de marktkramen, die hier normaal opgesteld staan, naar de August Nihoulstraat. Recht voor het stadhuis, zodat de markt één geheel blijft.”

“De winterkermis van Scherpenheuvel is een vaste traditie geworden in onze gemeente”, voegt hij eraan toe. “Vorig jaar zaten de weergoden mee en konden we van een echt succes spreken: hopelijk kunnen we dit jaar nog beter doen.”

Ook dit jaar wordt de carnavalkermis gecombineerd met een carnavalstoet, die op zondag 24 maart door de straten van Scherpenheuvel trekt. “Het samengaan van kermis, stoet en markt moet een publiekstrekker worden die in deze periode van het jaar wat gezelligheid en animo brengt in het centrum van Scherpenheuvel.”

De kermis leeft nog echt in Scherpenheuvel. De zomerkermis is één van de populairste uit de regio.