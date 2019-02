Opnames voor ‘Zie mij graag’ bij de basiliek Tom Van de Weyer

07 februari 2019

18u05 0

De basiliek en omgeving waren donderdag een hele dag in handen van productiehuis Eyeworks. Er werden opnames gemaakt voor de één-reeks ‘Zie mij graag’. Hoofdrolspelers Alejandra Theuns en Stan Van Samang werden bij de poort van de basiliek omringd door veertig figuranten. Ze blikten een actiescène in. Er werden ook scènes gedraaid in de Koophandelstraat en nabij café De Oude Tijd in de Basilieklaan. Wanneer het derde seizoen van ‘Zie mij graag’ precies wordt uitgezonden is nog niet bekend.