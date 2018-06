Open Vld zet vertrouwde namen op de kieslijst 26 juni 2018

Open Vld heeft de volledige lijst bekendgemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen. De partij gaat naar de kiezer met veel vertrouwde namen. Schepen Nico Bergmans is lijsttrekker. Hij wordt respectievelijk gevolgd door Ursula Bervoets, en schepenen Kris Peetermans en Tony Van Cauwenbergh. Lieve Van den Berghe van het Maagdentorencomité in Zichem vervolledigt de top vijf. Raadsleden Ronald Schuyten en Jan Boeckx staan op de zesde en zevende plaats. Raadslid en oud-schepen Marc Decat komt niet meer op. Omer Mievis is opnieuw lijstduwer. Yoran Van Campfort, de jongste kandidaat, staat op plaats 25. Hij wordt 18 jaar de week voor de verkiezingen. (VDWT)