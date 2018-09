Open Vld stelt kandidaten voor tijdens Blue Lounge Night 2.0 05 september 2018

02u25 0

Open Vld Scherpenheuvel-Zichem orgainseert op vrijdag 7 september de Blue Lounge Night 2.0 in GC Den Egger. De wervelende party is de start voor de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen. In de rode zaal wordt een gin- en cocktailbar ingericht. Popkoor Vocalicious treedt op van 21.15 tot 22 uur, waarna de kandidaten van Open Vld worden voorgesteld door Carl Berteele. Vanaf 22.30 uur speelt DJ Suun dansmuziek uit de jaren 70.80 en 90. In de blauwe zaal spelen gereputeerde dj's dance- en technomuziek vanaf 21 uur. Om middernacht maakt Zohra haar opwachting voor een guest-performance set. Kaarten kosten 5 euro en zijn verkrijgbaar bij ATAF SHOP op 013/783270 en bestuursleden van de partij. (VDWT)