Onverzekerde bromfiets in beslag genomen VDWT

17 januari 2019

Een interventieploeg van de politie kwam woensdagavond om 23 uur tussen bij een conflict in de Ernest Claesstraat in Zichem. Hierbij werd de bromfiets gecontroleerd van één van de betrokken partijen. De eigenaar, een 44-jarige man uit Laakdal kon geen geldige verzekering voorleggen. De bromfiets was ook niet ingeschreven. Het voertuig werd in beslag genomen.