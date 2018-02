Omheining basiliek staat er (bijna) weer RESTAURATIE DUURDE WEL 9 MAANDEN LANGER EN KOSTTE 100.000 EURO MEER TOM VAN DE WEYER

22 februari 2018

02u26 0 Scherpenheuvel-Zichem De omheining van de besloten hof rond de basiliek wordt weer op haar plaats gezet. De restauratiewerken hebben negen maanden langer geduurd dan voorzien en kostten uiteindelijk 700.000 euro, zo'n 100.000 euro meer dan gepland. De kerkfabriek heeft hiervan 80.000 euro uit eigen zak betaald. "Anders zou het nog jaren geduurd hebben voor Onroerend Erfgoed groen licht gaf om verder te werken."

Maandagmiddag is Van der Borght Constructies begonnen met de 170 jaar oude gietijzeren hekken weer op hun plaats te zetten. Ze waren anderhalf jaar in een atelier in Molenstede om behandeld te worden tegen roest. Van Loy uit Herselt heeft intussen de arduinen palen en dekstenen hersteld. In de mate van het mogelijke werd oorspronkelijk materiaal gerecupereerd en aan elkaar gelijmd.





Zwaarder aangetast

"Bij het demonteren bleken veel dekstenen inwendig toch zwaarder te zijn aangetast dan op het eerst gezicht gedacht", zegt pastoor Luc Van Hilst. "Het arduin zag er van buiten nog goed uit, maar was binnen in alle richting gebroken. Sommige stenen vielen in schilfers uit elkaar bij het optillen. De aannemer was dan ook begonnen om volledig nieuwe steen te plaatsen, bij de kapel aan het Albertusplein. Wij moesten ons bestek dringend herbekijken."





Meerkost

Het bestek was berekend op 600.000 euro. De gemeente betaalt 142.000 euro, de rest wordt gesubsidieerd. "Uiteindelijk is de restauratie zo'n 15% duurder uitgevallen", berekent Guido Nijs, penningmeester van de kerkfabriek. "De meerkost lag in de funderingen die opnieuw moest gegoten worden, de nieuw gemetselde façadesteen en de nieuwe boordstenen, blauwsteen uit Soignies."





Zo'n 60 procent van de originele steen is bewaard gebleven. Vermits de balustrade rond de basiliek geklasseerd landschap is, mocht niets gebeuren zonder toestemming van Onroerend Erfgoed. "We hebben vier bijkomende dossiertjes moeten indienen", zegt Nijs. "Het zou nog jaren wachten geweest zijn voor een subsidie van 80%. De werken waren al bezig, dus hebben we gekozen voor de formule van 20% subsidie. Van de zomer tot in november vorig jaar was het wachten tot dat geld vrijkwam. Al die tijd mocht er niet verder gewerkt worden. De kerkfabriek draagt zelf de overige 80% van de meerkost, zo'n 80.000 euro."





Eind april

De renovatie had aanvankelijk klaar moeten zijn bij de start van het bedevaartseizoen op 1 mei 2017, maar liep vertraging op door de vier dossiers. De installatie van de herstelde hekken zal eind april van dit jaar rond zijn. De halve kilometer balustrade rond de basiliek is dan in ere hersteld.