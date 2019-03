Omgeving van Sint-Jozefschool wordt schoolstraat Tom Van de Weyer

11 maart 2019

19u13 3 Scherpenheuvel-Zichem De Houwaarstraat wordt vanaf 18 maart een schoolstraat ter hoogte van de Vrije Basisschool Sint-Jozefschool. Het oudercomité haalt haar slag thuis na de campagne eind vorig jaar om de ‘stapspots’ te gebruiken, de twee gratis parkings in de directe omgeving.

“Nabij onze schoolpoort was het wildparkeren al een tijdje uit de hand gelopen. Ouders parkeerden ongegeneerd op de wit-gele stippellijnen, op het voetpad, voor garagepoorten en zelfs op de oprit van buurtbewoners”, zegt Kirsten Vandenputte van het oudercomité. “We wilden al langer iets doen om deze toestand te stoppen, maar wisten niet precies hoe. Eerder hadden we al een boodschap op de straat geschilderd die automobilisten aanspoort om trager te rijden.”

“Toen zagen we een oproep van de Vlaamse overheid om schoolstraten te organiseren. Daarin was sprake van ‘stapspots’, plekken waar je je auto kan parkeren en zo naar de school kan stappen. Hier in de Houwaartstraat hebben we twee zulke stapspots. Op nauwelijks honderd meter van de school zijn twee ruime en gratis parkings beschikbaar, bij het terrein van KVV Scherpenheuvel Sport en achter de kerk. Toch werden ze bijna nooit gebruikt bij het brengen en afhalen van de leerlingen”, zegt Vandenputte.

Flyers

“Van 12 november tot 8 december hebben we een sensibiliseringscampagne gehouden met brieven en flyers. Ouders werd aanbevolen om te parkeren op de twee parkings in plaats van vlakbij de schoolpoort. Onze oproep wordt goed gevolgd. De parkings geraakten ingeburgerd. Het wildparkeren werd ingedijkt.”

“Na de actie hoopten we op een permanente regeling om de school vrij te houden, bijvoorbeeld een parkeerverbod aan het begin en einde van de schooldag”, zegt Vandenputte. “Die wens is nu ingewilligd door het gemeentebestuur.”

Het oudercomité en de schooldirectie werden uitgenodigd door de verkeersdienst van de gemeente. Op 14 januari zijn ze ook rond de tafel gaan zitten met en de politiezone Demerdal-DSZ. Er werd besloten om de schoolstraat officieel te maken.

De verkeersborden worden geplaatst in de loop van volgende week. Daarop staan de uren waarop niet mag geparkeerd worden in de Houwaartstraat tussen de kerk en de parking van KVV.

Het parkeerverbod geldt alle schooldagen van 8.30 tot 9 uur, maandag, dinsdag en donderdag van 15.45 tot 16.15 uur, woensdag van 11.30 tot 12 uur en vrijdag van 14.45 tot 15.15 uur. Tijdens die uren kunnen de ouders parkeren op de beide gratis parking en naar de schoolpoort wandelen.