Nog winkelruimte vrij in Ten Heuvel APPARTEMENTEN NIEUWBOUWCOMPLEX ALLEMAAL UITVERKOCHT TOM VAN DE WEYER

28 februari 2018

02u25 0 Scherpenheuvel-Zichem 'Basil', de eerste blok van het nieuwbouwcomplex Ten Heuvel, wordt eind dit jaar in gebruik genomen. De appartementen zijn allemaal uitverkocht. De winkelpanden op het gelijkvloers zijn evenwel nog niet aan de man gebracht. De stad plant aansluitend op 'Basil' nog zes woonblokken, bijkomende handelsruimte en een ondergrondse parking.

'Ten Heuvel' wordt de nieuwe wijk op de voormalige site van garage Gemoets. Het verbindt de Basilieklaan en de Zuidervest met een groene doorsteek. 'Basil', de poort naar de woonsite, wordt dit jaar afgewerkt door ontwikkelaar Cobuild. Er komen drie lofts en 17 appartementen. "Die zijn als zoete broodjes verkocht", zegt immokantoor Lissens. "Het centrum van Scherpenheuvel is een hotspot om te wonen."





Op het gelijkvloers zijn ook vijf handelspanden voorzien, maar die geraken wat moeizamer van de hand.





Het ACV toonde interesse, net als Carrefour, dat er een expresswinkel wilde openen. Carrefour vroeg echter meer parkeerplaatsen voor de deur, waardoor de deal niet doorging. Inmiddels heeft de kapsalonketen Kreatos zich gemeld en keert na enkele jaren afwezigheid terug naar het centrum van Scherpenheuvel. Het stadsbestuur en de lokale middenstand zien liefst detailhandel naar het centrum komen. "Horeca en modezaken zijn welkom, als ze maar onze handelskern versterken", zegt Nico Bergmans (Open Vld), schepen van Ruimtelijke Ordening.





Nog zes woonblokken

In een volgende fase bouwt de stad aansluitend nog eens zes woonblokken met in totaal 150 wooneenheden. De gebouwen worden twee en drie verdiepingen hoog.





Bewoners zullen via de Henri Adriaensstraat een privéparking kunnen inrijden. "Op het gelijkvloers is ruimte voor eventueel dienstencentra en kantoren", zegt Bergmans. "In het masterplan is bepaald dat in de August Nihoulstraat op langere termijn nieuwe winkelpanden kunnen opgericht worden."





Over hoe dat er precies zal uitzien, is nog geen duidelijkheid.





"De stadsdiensten en architect Blockx onderzoeken eerst de mogelijkheden qua mobiliteit, riolering en afwikkeling van het verkeer rond het stadhuis. De komende weken hopen we hierover meer duidelijkheid te krijgen in het schepencollege", besluit Bergmans.





Het invoeren van betalend parkeren in de binnenstad wordt al jaren uitgesteld in functie van het nieuwbouwproject. Naast het stadhuis komt immers een ondergrondse parking, die gebruikt kan worden door bewoners, bezoekers en winkelaars. Hoe groot die wordt en of ze deels publiek of privé wordt, hangt af van de lopende studies. Een concessiehouder voor de uitbating is er nog niet.