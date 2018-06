Nieuwe wijk wordt slagader van stad ZEVEN WOONBLOKKEN VAN PROJECT 'TEN HEUVEL' MOETEN OVER 4 JAAR KLAAR ZIJN TOM VAN DE WEYER

09 juni 2018

02u39 0 Scherpenheuvel-Zichem De rustige woonwijk 'Ten Heuvel' moet de nieuwe slagader worden in het hart van de basiliekstad. De zeven woonblokken van ontwikkelaar Cobuild zouden over vier jaar voltooid zijn. Aansluitend bouwt de gemeente de parking naast de wijk uit tot commercieel- en dienstencentrum.

August, Basil, Clara, Dora, Eden, Fideel en Genova worden de nieuwkomers op de zuidflank van de zevenster. De blokken komen in het binnengebied waar tot voor twee jaar de loodsen van garage Gemoets en galerij Pegger stonden. De wijk zal 125 wooneenheden tellen en negen handelsruimtes.





In het grootste gebouw August, vlakbij het stadhuis, zal ruimte zijn voor administratieve diensten en eventueel kantoren voor vrije beroepen. Het eerste gebouw Basil is al bijna klaar. Eind 2018 kunnen de eerste bewoners erin. Er zijn twintig eenheden en vijf handelspanden.





Verkeersvrij

"De blokken zijn verschillend tegenover elkaar geplaatst. Grote en kleine wooneenheden wisselen elkaar af. Er is keuze uit appartementen met één, twee of drie slaapkamers. Alle appartementen hebben een groot terras", zegt Peter Van der Auwera van Cobuild.





De wijk wordt verkeersvrij en semipubliek. Twee promenades doorkruisen de site, de Albrecht- en Isabella-Allee. Voetgangers en fietsers kunnen de doorsteek maken van Basil in de Basilieklaan naar de parking van het stadhuis en de Zuidervest. De kleinere paden en binnentuinen zijn enkel voor de inwoners. Groenbeplanting moet de wijk een organische look geven.





Parking

Onder de site wordt een ondergrondse parking van twee verdiepingen gegraven. Eén ervan is gereserveerd voor de bewoners van de wijk. Zij kunnen binnenrijden langs de Henri Adriaensstraat. De inrit van de publieke parking met 65 plaatsen komt in de August Nihoulstraat. Over de financiering van die parking en hoe ze zal uitgebaat worden bestaat nog steeds geen duidelijkheid. Allicht wordt er betalend parkeren ingevoerd, maar de tarieven hangen af van welke concessie gesloten wordt.





Schepen van Ruimtelijke ordening Nico Bergmans (Open Vld) is in ieder geval opgetogen. "De invulling van Cobuild past in onze stedenbouwkundige visie. Vanaf het begin van de plannen in 2013 vroegen we om een ondergrondse parking te integreren. In het verlengde van Ten Heuvel willen wij de ruimte rond het stadhuis en de Zuidervest aanpassen. Handel en horeca moeten langs Ten Heuvel een vloeiende doorgang maken naar de historische kern."





Winkels

"De huidige parking wordt een plein dat de gemeente zelf zal inrichten", aldus Bergmans.





"Er is plaats voor winkelpanden en mogelijk wordt de inkom van het stadhuis ook nog verlegd naar het plein. In de volgende legislatuur zal het masterplan dan ontvouwd worden."