Nieuwe plaveien en LED-lampen rond de basiliek Maar de opwaardering van zevenhoekig park wordt werk van dertig jaar Tom Van de Weyer

13 februari 2019

19u35 0 Scherpenheuvel-Zichem De plaveien rond de basiliek worden heraangelegd en de verlichting in de besloten hof krijgt LED-lampen. De gemeente verleent hiervoor aan de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel een investeringstoelage van 70.150 euro. De hele zevenhoek moet op termijn worden opgeknapt, maar dat kan dertig jaar duren.

Voor het zevenhoekige park rond de basiliek, de zogenaamde ‘besloten hof’, is een landschapsbeheersplan opgemaakt dat loopt over een termijn van dertig jaar. Stapje voor stapje wordt het onderkomen erfgoed opgewaardeerd.

“De eerste realisatie was het gietijzeren hek en de kaarsenkapellen die vorig jaar zijn gerenoveerd”, zegt pastoor Luc Van Hilst. “Het eerstvolgende zal een nieuwe LED-verlichting zijn in de hof en nieuwe plaveien rond de basiliek, die er al jaren wankel en gebroken bijliggen. Sinds twee jaar dringen we aan op die nieuwe lichten. Ze komen er op redelijk korte termijn.”

“Een precieze datum durf ik er niet op te plakken, want alle werken rondom de basiliek vereisen een dossier en moeten eerst langs de VLM (Vlaamse Landmaatschappij) en Onroerend Erfgoed. Eerst zou de heraanleg van de parking achter de Mariahal nog moeten beginnen. De toezegging en Vlaamse financiering waren gegeven voor maart. Het is bijna zover maar we hebben bij de VLM nog geen startschot gehoord.”

Van Hilst sprak vorig jaar de wens uit om binnen in de basiliek verfraaiingen te laten uitvoeren, al heeft de besloten hof ook zorgen nodig om Scherpenheuvel aantrekkelijk en eigentijds te maken voor bezoekers. De scheefgezakte wandelpaden naar de basiliek, de rode grindpaden en de grasperken zijn al jaren afgeleefd, maar moeten nog wachten op herstelling, net als het bakstenen gebouwtje met de waterput, dat dateert uit 1682.

De opwaardering van de ganse religieuze site rond de basiliek is op lange termijn uitgemeten en het lijkt ook een werk van dertig jaar te worden. Enkele jaren geleden was een aanzet gegeven om de vijver weer uit te graven die ooit naast het Oratorianenklooster heeft gelegen. De kuil is inmiddels dichtgegroeid met onkruid. De voortgang van het archeologisch onderzoek naar de fundamenten van dat klooster is onduidelijk. De mogelijkheid om op die plek een nieuwe Mariahal te zetten lijkt voorlopig helemaal te zijn uitgedoofd.