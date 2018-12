Nieuwe overheidsopdracht nodig om kraampjes weg te halen “Straks is het alweer maart en hoeft het niet meer”, zeggen handelaars Tom Van de Weyer

26 december 2018

12u51 1 Scherpenheuvel-Zichem De gemeente schrijft een overheidsopdracht uit om de kraampjes weg te takelen, die al anderhalve maand leeg staan. Dit kan nog een maand of langer duren. “Intussen hebben onze klanten geen parking meer. We vrezen dat de kraampjes de hele winter blijven staan”, zeggen de omringende handelaars.

Het bedevaartseizoen liep op 15 november ten einde. De acht kraampjes op het Albertus- en Isabellaplein hadden die dag al verhuisd moeten worden naar het stadsmagazijn. Maar de zware heftruck van de firma Foets bleek onlangs te zijn verkocht. Hierop had de gemeente niet gerekend. Voor de winter willen de omringende handelaars graag hun twintig gratis parkeerplaatsen terug. “We zoeken naar een oplossing”, zei burgemeester Manu Claes (CD&V) weken geleden al.

Intussen heeft het schepencollege een oplossing bedacht. “Om een andere heftruck te huren moeten we een overheidsopdracht uitschrijven. We hebben drie kandidaten aangeschreven, waaronder een firma uit Harelbeke”, zegt Claes. “We zoeken een machine die minstens 12 ton weegt en vorken die lang genoeg zijn. Als de administratie verloopt zoals gepland kan het werk hopelijk in de loop van januari worden uitgevoerd.”

“We laten bovendien metalen kokers onder de kraampjes lassen”, legt Claes uit. “De vorken van een heftruck kunnen ze gemakkelijker oppakken. Die kokers worden besteld en door de technische dienst zelf gemonteerd.”

De handelaars vinden het een ontwijkende uitleg. “Net in de kerstperiode zoekt de gemeente een nieuwe kandidaat, terwijl het in november al had gekund. Straks is het niet meer de moeite. Het zal gauw 15 maart zijn, dan moeten de kraampjes terug worden gezet. We krijgen stilaan de indruk dat ze gewoon blijven staan tot volgend seizoen.”

“Nochtans is het niet moeilijk een vervanger te vinden voor Foets. We vroegen zelf offertes bij verhuurfirma’s. Voor 350 euro per dag en 275 euro transportkosten haal je in Lochristi een heftruck die dit werk aankan.”

“Laat de kraampjes dan staan en gebruik ze voor bijvoorbeeld een wintermarkt. Zo is er ook buiten het seizoen wat te doen in Scherpenheuvel”, klinkt het almaar luider bij bezoekers. “Dat idee willen we gerust steunen, maar de Vlaamse wetgeving laat het ons niet toe”, zegt Claes. “De site rond de basiliek is beschermd landschap. Er mag geen permanente bebouwing staan.” De gemeente riskeert hiervoor nog op de vingers te worden getikt door Onroerend Erfgoed.

Intussen krijgen de handelaars opmerkingen van klanten over de verloren parkeerruimte. “Wij hebben een ouder publiek. Vooral minder mobiele mensen rekenen in de winter op die plaatsen. Klanten die slecht te been zijn worden hier opgehaald en afgezet, maar de politie ziet er wel heel streng op toe. Zelfs eventjes stilstaan met de wagen wordt niet toegelaten.”