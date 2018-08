Nieuwe heemkring 't land van Sichem presenteert tijdschrift 10 augustus 2018

02u36 0

't Land van Sichem, de nieuwe heemkundige kring van Zichem, presenteert het eerste nummer van haar gelijknamig tijdschrift.





"Hiermee willen we het publiek opnieuw warm maken voor de geschiedenis van ons dorp, dat al bestaat sinds de elfde eeuw", zegt voorzitter Norbert Muës. "In de artikels gaan we dieper in op monumenten, oude gebruiken, dialect, folklore en gebouwen van Zichem. We doen dit met een vrolijke noot. Naast het tijdschrift willen we ook sprekers uitnodigen en wandelingen organiseren."





Op de Torenfeesten van 9 september zal 't Land van Sichem voor het eerst te koop zijn. Er zit trouwens een mooie verrassing bij. Het tijdschrift kost vijf euro. Een jaarabonnement van drie nummers kost 15 euro. Verzonden met de post kost het 18 euro.





Het is ook te koop in de toeristische dienst in de Basilieklaan in Scherpenheuvel en in de enige krantenwinkel in Averbode. (VDWT)