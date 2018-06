Nieuwe alcoholtesters laten toe nog meer controles uit te voeren 08 juni 2018

02u48 0 Scherpenheuvel-Zichem Sinds deze maand is de politiezone Demerdal-DSZ volledig overgeschakeld op een nieuw type alcoholtester. De drie nieuwe toestellen, goed voor een bedrag van zo'n 14.000 euro, zijn moderner, gebruiksvriendelijker en vooral: ze versnellen de alcoholcontroles.

De oude alcoholtester bevatte bijvoorbeeld een rolletje papier dat vaak vastliep en niet zelf door een politiemedewerker vervangen kon worden. Bovendien waren de blaaspipetten prijzig: 1 euro per stuk.





De nieuwe toestellen beschikken onder meer over een printer met rolletje papier dat makkelijk zelf te plaatsen en te verwijderen is, en een identiteitskaartlezer. Deze laat toe om de resultaten ter plaatse meteen aan de gecontroleerde persoon te koppelen.





Sinds ongeveer 1 jaar wordt het gebruik van de alcoholtester voorafgegaan door het gebruik van een sampler als pré-test. Door hier in te blazen wordt geregistreerd of er alcohol in de adem waarneembaar is.





Bij de minste indicatie, zelfs beneden de strafbare grens, slaat het toestel alarm en wordt er overgegaan tot een officiële test. Dit heeft als voordeel dat veel meer personen op korte tijd gecontroleerd kunnen worden, zonder tijd te verliezen met de uitgebreide ademtest. (KBG)