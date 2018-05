Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen opent nieuw kantoor 25 mei 2018

Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen is verhuisd naar haar vernieuwde kantoor in de Basilieklaan. "We hebben 116.000 tevreden klanten in 60 kantoren", zegt commercieel manager Jean-Pierre Maesfranckx. "Onze diensten zijn aan geen enkele belangengroep gebonden. Bij ons kan je onder andere terecht voor tussenkomst voor tandzorg, terugbetaling van luiers en hospitalisatieverzekering. We gaan heel persoonlijk met onze klanten om." Het kantoor is open op dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur en donderdag van 08.30 tot 12.00 uur. "Als je ons nummer 013 25 29 45 belt, kom je niet op een centrale terecht, maar word je steeds doorgeschakeld naar mij", zegt kantoorverantwoordelijke Ann Claes. (VDWT)