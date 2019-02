Natuurpunt is blij met de realisaties van het Life project vdt

19 februari 2019

Op het Natuurpuntcafé konden mensen kennis komen maken de werking van de vereniging in het bijzijn van een hapje en een tapje. Er werd ook een stand van zaken over het lopende Life-project gegeven. “Met het Life Hageland project heeft Natuurpunt de afgelopen zes jaar extra kunnen investeren in vijftien Hagelandse natuurgebieden”, aldus Bram Cannaerts. “In de Demerbroeken gaat het om natuurherstel van de vijvers, de bloemrijke hooilanden, de moerassen en de trilvenen. Meest in het oog springende was waarschijnlijk de omvorming van de grote visvijver aan de Voortberg in Testelt. Die vijver is helemaal gesaneerd. Dit jaar worden tot slot de elektriciteitspalen verwijderd die nu geen functie meer hebben in het natuurgebied. Verder wordt er dit jaar nog gewerkt aan de opening van een nieuw wandelpad en de aanleg van een kijkplatform, zodat de herstelde natuur zichtbaar wordt voor het grote publiek.”