Nadeel van inbraak nog niet gekend Kristien Bollen

30 november 2018

Een bewoner van een huis in de Bischoppenhoflaan te Scherpenheuvel-Zichem stelde bij thuiskomst donderdagavond rond 20 uur vast dat er ingebroken was. De dieven braken aan de achterkant van de woning een deur open en doorzochten de woning. Door de wanorde die de daders achter lieten is het nadeel nog niet gekend.