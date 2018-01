Nachtwinkels gecontroleerd 22 januari 2018

De nachtwinkels van Diest en Scherpenheuvel-Zichem zijn zaterdagavond aan een controle onderworpen. Dat gebeurde door een vertegenwoordiging van verschillende inspectiediensten (Belastingen, RVA, RSZ, FOD voedselveiligheid ...) en onze lokale politiedienst. In twee vestigingen in Diest was telkens één persoon niet aangemeld bij de sociale verzekering. In Scherpenheuvel-Zichem liep een uitbater een waarschuwing op voor Dimona, een andere kreeg een waarschuwing omdat de voedingswaren op een te hoge temperatuur bewaard werden. Nog een andere kreeg een waarschuwing, omdat hij vervallen producten te koop aanbood en in twee vestigingen werd een inbreuk op het dagontvangstenboek genoteerd. (KBG)