N-VA wil opvang vluchtelingen stoppen 08 juni 2018

02u48 0 Scherpenheuvel-Zichem De N-VA stelt voor om de LOI (lokaal opvanginitiatief) in Testelt terug te geven aan de gemeenschap en te stoppen met de opvang van vluchtelingen. "De vluchtelingenstroom neemt af. Het Peeterskasteel gaat dicht in september. Fedasil vraagt de gemeenten om 75% van de middelen voor opvang terug te geven", zegt OCMW-raadslid Xavier Lesenne.

"Ik heb in de OCMW-raad voorgesteld om de opvang helemaal af te bouwen. Sommige OCMW's zijn daar al mee bezig, zoals in Ronse. Vanaf volgend jaar worden we misschien verplicht alle middelen terug te geven. We kunnen beter nu al het gebouw in Testelt weer vrijmaken voor lokale doeleinden. Er zijn mogelijkheden genoeg. De wachtlijst voor sociale woningen is erg lang. Ook onze jeugd vraagt om ruimte. Er zou bijvoorbeeld een buurthuis kunnen komen. Vluchtelingen opvangen behoort niet tot de kerntaken van het OCMW."





"We houden de LOI in Hoeve 13 open, omdat wij er specifiek opvang verlenen aan alleenstaande vrouwen. Op dit ogenblik verblijven er vier dames", zegt OCMW-voorzitter Marie-Jeanne Hendrickx. "Zij horen bij de kwetsbare doelgroepen waar Fedasil veel aandacht voor vraagt, naast mensen met een handicap en niet-begeleide minderjarigen. Eind deze maand maakt Fedasil bekend of we de LOI verder kunnen runnen. Het OCMW is eigenaar van het huis. Over een eventueel nieuwe bestemming spreek ik me nog niet uit." (VDWT)