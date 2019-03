N-VA stelt revolutionaire app voor die alle stadsinfo bundelt Tom Van de Weyer

27 maart 2019

18u33 0 Scherpenheuvel-Zichem De N-VA van Scherpenheuvel-Zichem komt donderdag op de gemeenteraad een nieuwe stadsapp voorstellen. “Onze gemeente is toe aan een upgrade van haar communicatie. Met de ‘stadSZapp’ kan alle denkbare informatie gebundeld worden.”

Gemeenteraadsleden Lieven Simon en Pieter Boudry hebben er acht weken aan gesleuteld. “Met de ‘stadSZapp’ op hun smartphone hebben de inwoners alle denkbare informatie in handen. De mogelijkheden zijn legio. Er kan een digitaal loket mee geopend worden, waar je documenten kan aanvragen. Je vindt er updates over wegenwerken. Verenigingen kunnen er hun activiteiten publiceren. Er kan een meldpunt geopend worden voor bijvoorbeeld sluikstort, waarbij de gemeente ook opvolging geeft. Je kan polls en enquêtes houden en alle nieuws over je buurt volgen. Het kan ook een platform zijn voor e-commerce, waar handelaars hun producten aanbieden.”

“Dit mobiel forum zou een aanvullend middel zijn op de reeds bestaande sites en communicatiekanalen van de gemeente. Ze bundelt al die informatie, wat de burgers beter geïnformeerd en betrokken maakt. Vandaag wenden velen zich tot de verschillende Facebookgroepen. Daar lees je enkel geklaag en ontstaan halve waarheden.”

“78 gemeenten in Vlaanderen hebben al zo’n app, met 300.000 gebruikers. We mogen de boot van digitalisering niet missen.”

“Deze ‘stadSZapp’ is slechts een testcase, een voorbeeld van wat het kan worden”, benadrukken Simon en Boudry. “Het stadsbestuur is vrij om een variant te bouwen. Ze moet zelf uitzoeken met welke partner ze in zee gaat, welke mogelijkheden ze aanbiedt en wat de kosten zijn.”

“Wij stellen voor om de ontwikkeling van een dergelijke app mee te nemen in de meerjarenplanning. Graag zouden we het in 2020 al gerealiseerd zien. Het kan snel gaan, want in drie maanden tijd heb je een basis opgebouwd. Je betaalt minder dan 10.000 euro abonnement per jaar. De app kan een eerste opstap zijn naar een volwaardige citymarketing en een moderne administratie.”

N-VA houdt de korte presentatie tijdens een extra agendapunt van de gemeenteraad.