N-VA: "Markt moet groene ontmoetingsplaats worden" 21 maart 2018

Scherpenheuvel-Zichem N-VA wil van de Markt een gezellig, groen en veilig plein maken. "Een verzamelplaats voor jong en oud", vat raadslid Allessia Claes het samen.

"We zouden op de Markt graag speeltuigen voor kinderen zien, alsook zitbanken en een petanquebaan", zegt Allessia Claes. "Die vraag naar pleintjes en speelruimte kwam vaak naar voren in de enquête die we in de voorbije maanden gehouden hebben. Het groen rond de Maagdentoren en de Markt van Zichem zijn hiervoor een uitstekende locatie." N-VA stelt voorts ook een omheining voor, om het plein af te scheiden van de straatkant.





Maar burgemeester Manu Claes (CD&V) heeft bedenkingen. "De Markt zit in de inventaris van waardevol erfgoed", legt hij uit. "Het uitzicht zou open moeten blijven. Een omheining is dan ook heel twijfelachtig. We mogen niet te veel veranderen zonder inbreng van de Vlaamse Landmaatschappij. Die voorziet in het landinrichtingsplan De Merode een opwaardering voor Zichem. We wachten momenteel op goedkeuring van de Vlaamse regering. In de loop van volgend jaar komen er op de Markt hagen en beplanting, maar geen speeltoestellen." (VDWT)