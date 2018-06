N-VA gaat strijd aan met vereenzaming en sociaal isolement 29 juni 2018

De N-VA van Scherpenheuvel-Zichem ging maandag wandelen met een twintigtal senioren langs de Weefberg in Testelt. Raadslid Annelies Ooms is de initiatiefnemer van het ommetje. "De strijd tegen eenzaamheid en sociaal isolement wordt één van de speerpunten in onze campagne", zegt Ooms. "Als verpleegkundige in rusthuizen en de thuiszorg heb ik dit probleem al te vaak gezien, niet alleen onder senioren maar ook bij alleenstaande ouders en jongvolwassenen." Ooms wil het probleem aanpakken. "Ik ijver voor een gemeentelijke databank waarin vrijwilligers zich kunnen aanmelden. We werken ook aan een soort WhatsAppgroep waarin mensen elkaar kunnen verwittigen als ze in hun buurt tekenen zien van iemand die vereenzaamt, zoals rolluiken die dagenlang beneden blijven." (VDWT)