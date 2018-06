N-VA betwist dalende inbraakcijfers 13 juni 2018

02u27 0

N-VA Scherpenheuvel-Zichem betwist de inbraakcijfers die burgemeester Manu Claes (CD&V) vorige week bekend maakte. "Zijn cijfers zijn verouderd", zegt Lieven Simon. "Wij keken naar de meest recente cijfers van de politiezone Demerdal-SZ. In de periode tussen 1 januari 2018 en 3 juni 2018 werden in onze gemeente al 52 feiten vastgesteld gerelateerd aan inbraak. In dezelfde periode in 2017 waren het er nog 25. Als deze trend zich verder zet, eindigen we dit jaar weer op het hoge niveau van 2013."





"We betreuren dat onze burgemeester 'goed nieuws' brengt op basis van cijfers die niet overeenstemmen met de realiteit. De dalende trend in 2017 is een tendens in heel Vlaanderen en geen verdienste van het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem", aldus Simon. "De N-VA blijft pleiten voor doorgedreven controles, camera's en de oprichting van BIN's (buurtinformatienetwerken) om inbraken en criminaliteit tegen te gaan."