Muzikale namiddag in Ezelboerderij 10 maart 2018

Ezelboerderij De Hoef organiseert een Ierse muzikale namiddag op zondag 18 maart van 14.30 tot 18 uur in de Amerstraat 39. De inkom bedraagt 5 euro. De opbrengsten gaan naar de aanleg van een natuurlijke snoezeltuin. Vzw De Hoef wil maatschappelijk kwetsbare mensen in contact brengen met de natuur. Meer info: dehoefvzw@gmail.com of 013/30.58.06. (VDWT)