Mutox brengt eigen nummers op de markt Geert Mertens

05 januari 2019

18u19 1

Het Scherpenheuvelse Mutox heeft een eerste cd op de mensheid losgelaten: ‘Like you like me’. “De cd vertelt het verhaal van liefde en haat, iemand nieuw ontmoeten die dan uiteindelijk toch niet is wie je verwacht had”, zegt Emmanuel Vankerkhoven. “Allemaal nummers waarmee iedereen wel een deel van zijn eigen verhaal kan vertellen.”

Mutox draait ondertussen al enkele jaren mee en stond onder meer op het podium van de Fundays, Primus Feesten, Suikerrock… Ze bestaat uit zangeres Laura Van den Bruel die ons land in 2012 op het Eurovisiesongfestival verdedigde onder de naam Iris met het nummer ‘Would You’. Daarnaast vormen drummer Tina Hargot en bassist Emme Vankerkhoven de ritmesectie. Voor de gitaar tekent Seppe Van Mellaerts. “Samen met producer Jeff Mast hebben we de nummers opgenomen.”

De nummers zijn verkrijgbaar via iTunes, Spotify en ook op cd. Wie een exemplaar wil, kan hem bestellen via www.mutox.eu.