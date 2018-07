Mountainbike, juwelen en laptop gestolen 31 juli 2018

02u26 0

De bewoners van een huis in de Koningin Astridlaan te Scherpenheuvel-Zichem stelde zondagnamiddag rond 17.30 uur vast dat er ingebroken was tijdens het voorbije weekend. De daders braken in langs de achterzijde van de woning en doorzochten de woning. Daarbij lieten ze een grote wanorde achter.





Op het eerste gezicht stalen de daders juwelen, een mountainbike en een laptop. (KBG)