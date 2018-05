Montmartre toont kunst op straat 08 mei 2018

De vrije vereniging Montmartre hield tijdens de Week van de Amateurkunsten haar tweede beurs in de straten rond de basiliek. Monmartre bestaat uit kunstenaars Piet Vandenhende, Lars Van Cauwenbergh en Patrick Theunis. "We willen kunst naar buiten brengen en bereikbaar maken voor alle mensen", klinkt het. Naast schilder Hugo Celis waren er nog 20 andere standhouders die hun kunsten live demonstreerden, van schilderen tot dans. "Tijdens het bedevaartseizoen zullen we elke zondag bij mooi weer met onze markt ter hoogte van de Cosy Corner, Isabellaplein 12, staan." Montmartre krijgt namens de stad de logistieke steun van schepen van Cultuur Kris Peetermans.





(VDWT)