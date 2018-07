Mobiele camera's bewaken glasbollen SLUIKSTORTERS RISKEREN GAS-BOETE EN OPRUIMINGSKOSTEN TOM VAN DE WEYER

17 juli 2018

02u26 0 Scherpenheuvel-Zichem Vanaf september worden mobiele camera's gehangen op vier glasbolsites in Scherpenheuvel en Averbode. Wie er sluikstort pleegt, riskeert naast een GAS-boete ook de opruimingskosten van 120 euro te moeten betalen die Ecowerf aanrekent. De gemeenteraad keurde de overeenkomst met de intercommunale goed.

Om sluikstorten bij glasbollen tegen te gaan, begon Ecowerf vorig jaar het proefproject van camerabewaking. De intercommunale koopt een aantal camera's en laat ze circuleren onder de deelnemende gemeenten. Naast Scherpenheuvel-Zichem zijn dat Bekkevoort, Begijnendijk, Boortmeerbeek, Leuven en Tienen. Zij huren de camera's aan 539 euro per week. In september worden de toestellen verdeeld. "Ze zullen zichtbaar opgesteld staan, met een aanduiding dat er gefilmd wordt. Ze blijven er niet permanent. Drie of vier keer per jaar kunnen we erover beschikken en ze blijven telkens enkele weken hangen", zegt burgmeester Manu Claes (CD&V).





De vier uitgekozen plaatsen zijn de Molenstraat (parking naast het kerkhof), Prins Alexanderstraat (vlakbij jeugdhuis 't Boemelke), de Koestraat (aan dancing De Kroon) en de Molenvijver in Averbode. "Deze laatste site werd door Ecowerf aan het lijstje toegevoegd, omdat er vaak sluikstort wordt vastgesteld. De camera's hangen niet noodzakelijk op de vier plaatsen tegelijk."





Raadslid Allessia Claes (N-VA) vroeg zich af of ze ook elders kunnen ingezet worden, op plaatsen waar regelmatig sluikstort voorkomt. "Dat kan zeker, maar dan enkel op plaatsen waar glasbollen staan", zegt Claes. "Ecowerf heeft de probleemplaatsen gelokaliseerd. De camera's kunnen ingezet worden naargelang de frequentie van overtredingen. Onze politiezone heeft zelf twee mobiele camera's. Die worden gebruikt bij evenementen zoals de kermis. Camera's vragen verhoogde mankracht om ze te plaatsen, te onderhouden en de beelden te bekijken."





Ecowerf neemt het beheer van de camera's en de opvolging van de beelden op zich. Hiervoor heeft het personeel opgeleid. Een ambtenaar van de provincie schrijft de GAS-boetes uit, die oplopen tot 350 euro, en 175 euro voor een minderjarige. De gemeente int de boetes. De kosten van de opruiming rekent Ecowerf door naar de gemeente. "Het gaat om een forfaitair bedrag van 120 euro per gepleegd feit. Wij verhalen dat bedrag op de overtreder, bovenop de GAS-boete die hij krijgt", zegt Claes.





Opruimingskosten

"Staat ook in het politiereglement vermeld dat de opruimingskosten voor de overtreder zijn?", vraagt Marc Van Torre (N-VA) zich af. "Misschien zal de dader weigeren die som te betalen aan een derde partij." Claes benadrukt dat Ecowerf optreedt namens de gemeente en dus geen derde partij is. Zo staat het vermeld in de beheersovereenkomst."