Metaaldieven viseren kerkhoven AL MEER DAN TWINTIG MISDRIJVEN OP BEGRAAFPLAATSEN KRISTIEN BOLLEN

14 maart 2018

02u50 0 Scherpenheuvel-Zichem De kerkhoven in Scherpenheuvel-Zichem krijgen al enkele weken dieven over de vloer. In totaal werden zo'n twintig feiten gepleegd in Testelt en Okselaar, waar koperen beelden en grafstukken werden gestolen. De politie houdt nu verhoogd toezicht aan de acht begraafplaatsen van de stad.

Burgemeester Manu Claes (CD&V) roept buurtbewoners op om alle verdachte gedragingen aan kerkhoven te melden aan de politie. "De diefstallen vonden plaats op twee begraafplaatsen, in Testelt en Okselaar, waar respectievelijk zeventien en vier misdrijven werden gepleegd", vertelt Claes. "We hebben de politie nu gevraagd om op regelmatige basis toezicht te houden aan de acht kerkhoven van de stad."





Mobiele camera's

De begraafplaatsen zullen niet worden afgesloten, maar de burgemeester houdt er rekening mee dat de misdrijven ook overdag kunnen worden gepleegd. "Samen met de politie zullen we bekijken of er eventueel mobiele camera's moeten komen. Dat deden we al in Keiberg en Scherpenheuvel, waar in het verleden bloemstukken werden gestolen. Daar hadden de camera's een ontradend effect", aldus Claes. "Toch is dit nog iets anders, want deze misdrijven zijn duidelijk het werk van een geoefende bende. Hopelijk kunnen we ze snel een halt toeroepen, want dit is totaal respectloos en laf.





Een van de slachtoffers is de 74-jarige Paul Everaerts uit Testelt, die vlakbij het kerkhof in de Hollestraat woont. De dieven gingen er aan de haal met een groot bronzen beeld dat op het graf van zijn ouders stond. "Zelf kom ik bijna dagelijks naar het kerkhof", zegt Paul. "Dat was de laatste dagen anders door het koude winterweer. Vorige week kwam iemand van de familie me vertellen over de diefstal. Ik deed aangifte bij de politie, waar ik te horen kreeg dat ook nog heel wat andere beelden waren gestolen", vertelt Paul. "Wie doet nu zoiets? Waren het vandalen die zich verveelden of toch echte dieven? Het is echt respectloos. Je begint zelfs te twijfel of er hierboven iemand is die zoiets toelaat", zucht Paul.





De politie Demerdal-DSZ neemt de diefstallen zeer ernstig. "Dit soort misdrijven zijn niet nieuw", weet korpschef Jan Vanhauwere. "In sommige Limburgse gemeenten is dit al langer een plaag, maar nu rukken de bendes ook naar onze regio op. Mogelijk gaat het om metaaldieven."





Voertuigen

"We houden verhoogde controles, niet enkel van personen in de omgeving van kerkhoven, maar ook van voertuigen. Het plaatsen van mobiele camera's is wel mogelijk maar niet zo evident, er moet een stroomvoorziening zijn bijvoorbeeld. We voeren gedreven onderzoek in de hoop de daders snel te kunnen vatten."





Wie iets verdacht heeft gezien, kan de politie Demerdal-DSZ contacteren via het telefoonnummer 013/350 500