Meer plaats voor ijskramen in Lekdreef 07 juni 2018

De gemeente voegt haar twee standplaatsen voor ijskarretjes in de Lekdreef samen tot een. "Zo is er ruimte voor een aanvulwagen, want de huidige vakken zijn niet diep genoeg", zegt burgemeester Manu Claes (CD&V). In april vorig jaar werd de Lekdreef verkeersvrij gemaakt voor de komst van acht ijskarren. Golazo, uitbater van recreatiedomein De Vijvers en buurgemeente Tessenderlo hebben er samen zes plaatsen. Scherpenheuvel-Zichem had nog twee plaatsen vrij. "Onze enige ijsverkoper is er onlangs mee gestopt, omdat hij zijn aanvulwagen niet kon zetten", zegt Claes. "De vakken van Tessenderlo zijn vijf meter diep. Als wij onze twee vakken samenvoegen hebben we een oppervlakte van 60 vierkante meter, tegenover 50 vierkante meter van Tessenderlo, dat 2.000 euro standgeld vraagt. We passen onze prijs aan en vragen 2.400 euro."





Oppositiepartijen Vlaams Belang en N-VA reageren lacherig op de ingreep. "Wij zeiden vorig jaar al dat 5.000 euro veel te duur was. De gemeente laat zich de kaas van het brood eten door de ijswagens van de buurgemeente en Golazo." (VDWT)