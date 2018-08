Marleen Steven: "Laat pasfoto's voor identiteitskaart maken op gemeentehuis" 07 augustus 2018

02u30 0

Gemeenteraadskandidaat Marleen Steven (74) komt met een opmerkelijk punt voor de gemeenteraadsverkiezingen. "Het stadhuis zou een digitale camera moeten aanschaffen, om pasfoto's te maken van inwoners die een identiteitskaart nodig hebben. In onze gemeente is sinds enige tijd geen enkele fotograaf meer", aldus Stevens. "Mensen die worden opgeroepen om hun identiteitskaart te vernieuwen, moeten nu naar Diest, Veerle of Tielt-Winge om nieuwe pasfoto's te laten maken voor ze ermee naar het stadhuis kunnen. Vooral voor ouderen is zulke verplaatsing niet altijd vanzelfsprekend. Ze zijn aangewezen op familie of openbaar vervoer. Demarsin sloot vorig jaar. Het was de laatste fotograaf waar je nog terecht kon voor pasfoto's."





Stevens, in de buurt bekend als 'Marleen van de Nele' staat op plaats 10 op de lijst van N-VA in Scherpenheuvel-Zichem. (VDWT)