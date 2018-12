Manu Claes legt vijfde keer eed af als burgemeester “De helft van mijn leven gewijd aan politiek” Tom Van de Weyer

21 december 2018

17u15 0 Scherpenheuvel-Zichem Manu Claes (59) legde vrijdag in het Provinciehuis in Leuven de eed af als burgemeester van Scherpenheuvel-Zichem. Hij begint aan zijn vijfde termijn op rij en zal de langst zittende burgemeester zijn in het arrondissement Leuven.

Claes zit precies dertig jaar in de gemeentepolitiek, waarvan 24 jaar als burgemeester. Hij was zes jaar schepen voor de toenmalige CVP. Na de verkiezingen van oktober 1994 werd hij burgemeester. De sp.a had die verkiezing gewonnen met lijsttrekker Frank Vandenbroucke, maar de CVP ging in zee met de liberalen.

De daaropvolgende drie gemeenteraadsverkiezingen was Claes steeds met voorsprong de populairste politicus. Bij de jongste verkiezingen op 18 oktober hield CD&V 1,6% over op Open Vld. In de voorkeurstemmen werd Claes voor het eerst geklopt. Schepen Kris Peetermans (Open Vld) haalde 600 stemmen meer. Het principe dat de grootste partij de burgemeester levert bleef gehandhaafd.

De gemeentepolitiek zit de familie Claes al 90 jaar in het bloed. Zijn grootvader Henri was 36 jaar actief in Averbode. Zijn vader Jef was schepen en raadslid in Averbode en in de fusiegemeente Scherpenheuvel-Zichem, tot eind 1988.

“Ik word binnenkort 60 en zit dus de helft van leven in de politiek”, zegt Claes. “Dankzij de steun van velen kan ik mij al die tijd inzetten voor mijn gemeente. Deze verantwoordelijkheid is veeleisend. Ik liet er destijds mijn job bij de Vlaamse overheid voor staan.”